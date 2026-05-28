Liguria tra caldo e temporali violenti con grandine e fulmini, scatta il sistema di protezione per anziani e fragili

La Liguria si prepara a ore di forte instabilità atmosferica dopo l’arrivo di aria più fresca in quota che, in contrasto con il caldo eccezionale degli ultimi giorni, potrebbe innescare fenomeni intensi su tutta la regione. Secondo le previsioni, il cambiamento termico porterà temporali anche violenti, con possibili grandinate, raffiche di vento improvvise e frequente attività elettrica.

Le aree più esposte, secondo i modelli meteorologici, sarebbero il Centro-Levante, ma i fenomeni potranno interessare anche altre zone della regione. Arpal ha segnalato una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone di allertamento, sottolineando però la possibile intensità degli episodi: grandine anche superiore ai due centimetri, colpi di vento e rovesci molto intensi.

Le fasi più critiche sono attese verso la serata di giovedì e nella notte e mattinata di venerdì, con possibili criticità anche lungo la fascia costiera. Nel pomeriggio di venerdì persisteranno condizioni di instabilità soprattutto nelle aree interne.

Parallelamente, l’ondata di calore che ha interessato il Nord Italia inizierà a ridursi: per Genova il Ministero della Salute prevede il ritorno al bollino verde nella giornata di sabato 30 giugno, mentre per venerdì 29 resterà attivo il bollino arancione, con temperature ancora elevate ma in calo progressivo.

Il piano del Comune di Genova - A fronte dell’allerta caldo e del peggioramento delle condizioni meteo, il Centro operativo comunale (COC) si è riunito in via straordinaria per attivare le misure previste a tutela della popolazione, con particolare attenzione alle fasce più fragili.

Tra le prime disposizioni, oltre all’anticipo della gratuità sui mezzi AMT per gli over 70 (attiva dalle 7.30), sono state confermate tutte le misure del Piano Caldo. Il Comune ha inoltre intensificato il monitoraggio meteorologico e bioclimatico attraverso la Protezione Civile, con aggiornamenti costanti alla cittadinanza tramite pannelli informativi, social e comunicati ufficiali.

Resta attivo il numero verde regionale “Informanziani” (800.593235), operativo tutti i giorni dalle 8 alle 20, che offre supporto, orientamento e informazioni sui servizi sociali e sanitari per anziani e persone fragili. Il servizio collega i cittadini anche a interventi come i “Custodi sociali” e il “Maggiordomo di quartiere”, dedicati all’assistenza nelle attività quotidiane e al sostegno delle situazioni di difficoltà.

Nel periodo estivo saranno inoltre disponibili spazi climatizzati (“Oasi”), centri sociali aperti e l’accesso a biblioteche e musei dotati di aria condizionata. È attivo anche il Pronto intervento sociale per situazioni di emergenza non sanitaria, raggiungibile tramite la Centrale operativa comunale.

In alcune zone prosegue infine il progetto “Viva gli anziani”, con monitoraggio domiciliare delle persone più fragili e collegamento ai servizi di assistenza. Ulteriori aggiornamenti del sistema di supporto sono previsti a partire dal mese di giugno.

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