Liguria, tempo pazzo: oltre al gran caldo previste grandinate e rovesci

L’arrivo di aria più fresca in quota, in contrasto con il caldo eccezionale che sta interessando il Nord Italia, potrebbe provocare nelle prossime ore una fase di forte instabilità anche sulla Liguria. Tra i fenomeni attesi ci sono temporali intensi, grandinate con chicchi oltre i due centimetri di diametro, raffiche di vento improvvise e una frequente attività elettrica.

Parallelamente, l’ondata di calore inizierà ad attenuarsi: il ministero della Salute ha previsto per Genova il ritorno del bollino verde nella giornata di sabato 30 giugno. Per venerdì 29, invece, resta attivo il bollino arancione, con temperature ancora elevate ma in graduale diminuzione rispetto ai giorni precedenti.

Secondo le previsioni, il contrasto tra masse d’aria calda e infiltrazioni fresche in alta quota genererà condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali su tutta la regione, anche se i modelli meteorologici individuano nel Centro-Levante le aree potenzialmente più esposte.

I fenomeni temporaleschi, pur coinvolgendo porzioni di territorio limitate, potrebbero risultare particolarmente violenti. Per questo Arpal ha segnalato una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone di allertamento regionale. Gli episodi più intensi potrebbero essere accompagnati da grandine di grandi dimensioni, forti colpi di vento, fulmini e rovesci molto intensi.

Le fasi più critiche sono attese tra il pomeriggio e la serata di oggi, giovedì, e successivamente tra la notte e la mattinata di venerdì, quando non si escludono grandinate e raffiche sostenute anche lungo la fascia costiera.

Nel corso del pomeriggio di venerdì persisteranno condizioni di instabilità, soprattutto nelle aree interne della regione.

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