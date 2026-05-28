Il Bigo si rifà il look. Il colpo d'occhio è ancora più bello

Si sono conclusi i lavori che hanno interessato il Bigo, nell'area del Porto Antico di Genova. Gli interventi di pulizia, manutenzione e coloritura hanno consentito di restituire la struttura all'antico splendore, a distanza di 34 anni. Un colpo d'occhio affascinante, con diverse procedure e una considerevole forza lavoro ad aver contribuito a questo risultato estremamente gratificante.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.