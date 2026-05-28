Assoutenti e consumatori celebrano la Costituzione con gli studenti del Pertini

GENOVA – Un anniversario celebrato attraverso la partecipazione attiva dei giovani e l’esercizio concreto dei principi costituzionali. Domani, venerdì 29 maggio, dalle ore 10 alle ore 12, presso il Centro del Riuso e del Riparo di via Bologna 110r a Genova San Teodoro, Assoutenti Liguria celebrerà insieme agli studenti del Liceo Statale Sandro Pertini gli 80 anni della Costituzione italiana con la costituzione del Comitato promotore della proposta di legge di iniziativa popolare “Più valore al riuso”.

L’iniziativa assume un significato simbolico particolarmente forte perché richiama direttamente gli articoli 9 e 71 della Costituzione, che tutelano l’ambiente e riconoscono ai cittadini il diritto di iniziativa legislativa popolare. Un modo concreto per celebrare la Carta costituzionale, promuovendo cittadinanza attiva, partecipazione democratica e attenzione ai temi della sostenibilità.

La proposta di legge è stata elaborata dagli studenti del Liceo Pertini nell’ambito di un percorso sviluppato insieme all’Università degli Studi di Genova e alla Città Metropolitana di Genova. Il progetto punta a promuovere il riuso, incentivare modelli di produzione sostenibili, ridurre la produzione di rifiuti e sostenere l’economia circolare, creando al tempo stesso nuove opportunità sociali e occupazionali.

Alla mattinata parteciperanno i deputati liguri della X Commissione Attività Produttive della Camera, On. Ilaria Cavo, vicepresidente della Commissione, e On. Alberto Pandolfo, componente della Commissione. Previsti inoltre i saluti istituzionali di Simona Ferro, vicepresidente di Regione Liguria con delega ai Consumatori e all’Istruzione, Alessandro Clavarino, direttore dell’Ufficio Scolastico di Genova, e dell’assessore Robotti per il Comune di Genova.

L’evento si inserisce all’interno delle attività del Patto di collaborazione per la cogestione del Centro del Riuso.

“Questo ottantesimo anniversario della Costituzione rappresenta un momento particolarmente importante anche per Assoutenti – dichiara Furio Truzzi, presidente di Assoutenti Liguria – perché dal 2010, attraverso uno studio comparato delle costituzioni di tutto il mondo, ci battiamo affinché la tutela dei consumatori trovi spazio nella nostra Carta costituzionale. Proprio in questa legislatura i parlamentari della X Commissione Attività Produttive della Camera hanno sottoscritto all’unanimità una proposta di legge costituzionale in questa direzione. Celebrare oggi la Costituzione insieme agli studenti del Pertini significa guardare al futuro con la speranza che non servano altri ottant’anni per vedere pienamente riconosciuti i diritti dei consumatori nella massima legge dello Stato”.









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