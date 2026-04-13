Trenino di Casella, Sanna (Pd): "Regione assente, ignorate per mesi richieste del Comune. Inaccettabile"

“Quello che sta accadendo a Sant’Olcese, in particolare nella frazione di Vicomorasso, è grave e inaccettabile. Di fronte a un movimento franoso che interessa un’intera frazione, la viabilità pubblica e perfino la sottostante ferrovia Genova–Casella, la Regione Liguria è rimasta in silenzio per mesi”. Lo dice il capogruppo Pd in Regione, Armando Sanna. Riferimento l'intervista dell'assessore regionale Giacomo Giampedrone a Telenord.

https://telenord.it/trenino-di-casella-giampedrone-shock-frane-io-non-ne-so-nulla-102917

Prosegue Sanna: “Dagli atti emerge chiaramente che il Comune di Sant’Olcese ha inviato più richieste formali di sopralluogo e intervento, rimaste senza risposta. Parliamo di comunicazioni ufficiali, reiterate nel tempo, che segnalavano una situazione complessa e in evoluzione, con un’area coinvolta di oltre 21 mila metri quadrati e decine di migliaia di metri cubi di materiale franoso.” “Nonostante questo, nessuna risposta concreta è arrivata dalla Regione. E mentre i sindaci chiedono aiuto, la politica regionale si gira dall’altra parte”.

Infine, la parte relativa alla vicenda odiena: “Colpiscono, inoltre, le dichiarazioni dell’assessore Giampedrone riportate da Telenord, secondo cui non sarebbe a conoscenza della situazione perchè non esiste un progetto. Un’affermazione sconcertante, considerando le numerose segnalazioni ufficiali inviate dal territorio. Di fronte a tutto questo depositerò un’interrogazione per capire perché la Regione non risponde ai Comuni e ai sindaci che chiedono supporto, e per sapere quali interventi urgenti intenda mettere in campo".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.