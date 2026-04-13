Trenino di Casella, Giampedrone shock: "Frane? Non ne so nulla perché non c'è un progetto"

RONCO SCRIVIA (Genova) - A margine dell’evento ronchese di protezione civile con decine di ragazzi coinvolti, l’assessore alla protezione civile di Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, è intervenuto anche sul tema simbolo dell’entroterra genovese: il Trenino di Casella.

A distanza di una settimana dal sopralluogo dell’assessore ai trasporti, Marco Scajola, il collega spezzino ha detto: “Ho letto commenti sulla mia assenza, ma la realtà e’ solo una, ossia che io della frana che minaccia i binari di Sant’Olcese non so nulla. Non ho alcun progetto e nessuno me ne ha informato. Ad oggi nulla è cambiato”.

La dichiarazione rilasciata a Telenord getta un’ombra profonda sul futuro della ferrovia che riaprirà il 25 aprile a nord di Vicomorasso, ma soltanto nei festivi e in una tratta davvero limitata.

Al centro della questione, una maxi frana che se non sarà risolta provocherà qualsiasi allontanamento di speranze per una riapertura integrale e ogni giorno perso coincide con una fine più vicina dell’avventura gestita da Amt.

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