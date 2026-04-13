MSC passa alla nuova generazione: proprietà trasferita ai figli del fondatore Aponte

Cambio generazionale al vertice di MSC Mediterranean Shipping Company. Il gruppo ha annunciato il trasferimento della proprietà dal fondatore Gianluigi Aponte ai figli Diego e Alexa, già da tempo protagonisti nella gestione aziendale.

Transizione – Il passaggio, avvenuto nell’ultimo trimestre del 2025, segna una svolta nella storia della compagnia con sede a Ginevra. La guida passa ufficialmente alla nuova generazione, con Diego Aponte nel ruolo di presidente e Alexa Aponte come chief financial officer.

Leadership – Entrambi hanno già maturato esperienza all’interno del gruppo, contribuendo ai risultati raggiunti negli ultimi anni. La nuova struttura proprietaria punta a garantire stabilità e continuità, mantenendo al tempo stesso una visione orientata allo sviluppo.

Dichiarazione – Il fondatore Gianluigi Aponte, che resterà Executive Chairman, ha sottolineato il valore simbolico e strategico del passaggio: “Sono estremamente orgoglioso di questo importante momento. Trasferire la proprietà ai miei figli non è solo il riconoscimento della loro dedizione e dei loro successi, ma anche la continuazione della tradizione marittima secolare della nostra famiglia”.

Strategia – Il gruppo continuerà a concentrarsi sul core business del trasporto marittimo di merci, consolidando la propria posizione nel settore logistico globale. L’obiettivo resta quello di rafforzare la competitività sui mercati internazionali.

Numeri – Fondata nel 1970, MSC è oggi una delle principali realtà mondiali nei trasporti e nella logistica. Conta quasi 1.000 navi, è presente in 155 Paesi e opera in oltre 500 porti, movimentando ogni anno circa 30 milioni di container. Il gruppo impiega oltre 200.000 persone a livello globale.

Prospettive – Con il passaggio generazionale, MSC si prepara ad affrontare le sfide future del settore, puntando su innovazione, espansione e solidità organizzativa, nel solco della tradizione familiare.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.