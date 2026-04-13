MSC passa alla nuova generazione: proprietà trasferita ai figli del fondatore Aponte
di Carlotta Nicoletti
Il gruppo annuncia il passaggio a Diego e Alexa Aponte: continuità e crescita al centro della strategia
Cambio generazionale al vertice di MSC Mediterranean Shipping Company. Il gruppo ha annunciato il trasferimento della proprietà dal fondatore Gianluigi Aponte ai figli Diego e Alexa, già da tempo protagonisti nella gestione aziendale.
Transizione – Il passaggio, avvenuto nell’ultimo trimestre del 2025, segna una svolta nella storia della compagnia con sede a Ginevra. La guida passa ufficialmente alla nuova generazione, con Diego Aponte nel ruolo di presidente e Alexa Aponte come chief financial officer.
Leadership – Entrambi hanno già maturato esperienza all’interno del gruppo, contribuendo ai risultati raggiunti negli ultimi anni. La nuova struttura proprietaria punta a garantire stabilità e continuità, mantenendo al tempo stesso una visione orientata allo sviluppo.
Dichiarazione – Il fondatore Gianluigi Aponte, che resterà Executive Chairman, ha sottolineato il valore simbolico e strategico del passaggio: “Sono estremamente orgoglioso di questo importante momento. Trasferire la proprietà ai miei figli non è solo il riconoscimento della loro dedizione e dei loro successi, ma anche la continuazione della tradizione marittima secolare della nostra famiglia”.
Strategia – Il gruppo continuerà a concentrarsi sul core business del trasporto marittimo di merci, consolidando la propria posizione nel settore logistico globale. L’obiettivo resta quello di rafforzare la competitività sui mercati internazionali.
Numeri – Fondata nel 1970, MSC è oggi una delle principali realtà mondiali nei trasporti e nella logistica. Conta quasi 1.000 navi, è presente in 155 Paesi e opera in oltre 500 porti, movimentando ogni anno circa 30 milioni di container. Il gruppo impiega oltre 200.000 persone a livello globale.
Prospettive – Con il passaggio generazionale, MSC si prepara ad affrontare le sfide future del settore, puntando su innovazione, espansione e solidità organizzativa, nel solco della tradizione familiare.
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