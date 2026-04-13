Ronco Scrivia, studenti in campo con la Protezione Civile: esercitazioni e formazione sul soccorso

Dalla teoria alla pratica, con un obiettivo chiaro: formare i giovani e avvicinarli al mondo del soccorso. A Roncoscrivia va in scena una giornata di esercitazioni della Protezione Civile che coinvolge studenti delle scuole superiori insieme ai principali attori dell’emergenza.

Iniziativa – L’evento rappresenta la fase conclusiva di un percorso didattico svolto in classe. I ragazzi, dopo aver approfondito i temi della gestione delle emergenze, sono chiamati a mettere in pratica quanto appreso sul campo, affiancati da volontari e operatori esperti.

Collaborazione – Protagoniste della giornata sono diverse realtà: Alpini, Croce Rossa e soccorso alpino. “Siamo tutti la protezione civile”, spiega il coordinatore degli Alpini di Genova Lorenzo Favini, sottolineando il valore del lavoro condiviso tra associazioni e istituzioni.

Formazione – L’obiettivo principale è coinvolgere le nuove generazioni. “Abbiamo bisogno di nuove leve, volontari formati e operativi”, evidenzia Favini. Per questo il progetto si rivolge in particolare agli studenti tra i 16 e i 18 anni, chiamati a sperimentare direttamente le attività di soccorso.

Esercitazioni – Tra le prove pratiche, il montaggio di un ospedale da campo, operazioni di ricerca dispersi con unità cinofile e l’organizzazione delle squadre di intervento. I ragazzi sono suddivisi per specialità e partecipano attivamente a tutte le fasi, dal primo intervento al triage.

Strumenti – In campo anche tecnologie e mezzi avanzati, come droni e attrezzature per il soccorso in ambienti difficili. Fondamentale il ruolo dei cani da ricerca, capaci di individuare persone disperse anche in condizioni complesse.

Contesto – L’esercitazione si svolge in condizioni meteo non ideali, a dimostrazione della necessità di operare in qualsiasi situazione. La Protezione Civile, infatti, interviene proprio nei momenti più critici, dalle alluvioni agli incendi fino alla ricerca di persone scomparse.

Obiettivo – Preparazione, coordinamento e tempestività restano i pilastri di un sistema che si fonda anche sul contributo dei volontari. Giornate come questa servono a costruire competenze e consapevolezza, elementi fondamentali per affrontare le emergenze reali.

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