Savignone, fiaccolata per la pace: la Valle Scrivia si mobilita contro la guerra

Savignone si prepara ad accendere una luce di speranza in un momento internazionale segnato da conflitti e tensioni. Sabato 18 aprile 2026, alle ore 21:00, Piazza Italo Ghelfi ospiterà una fiaccolata per la pace, un’iniziativa nata dal basso che coinvolgerà l’intera Valle Scrivia.

L’idea è partita da due cittadini, Dafne e Marco, con l’obiettivo di dare voce a un’esigenza sempre più sentita: ribadire il rifiuto della guerra e promuovere una cultura di pace. Le luci delle fiaccole, accese dai partecipanti, rappresenteranno simbolicamente un messaggio di vicinanza ai luoghi del mondo colpiti dai conflitti.

All’evento hanno aderito e dato il proprio patrocinio i Comuni di Savignone, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Busalla, Montoggio, Crocefieschi e Vobbia, uniti nel sostenere un’iniziativa che mette al centro i valori della solidarietà e della convivenza pacifica.

La manifestazione avrà carattere stanziale e sarà aperta a tutta la cittadinanza. Sono previsti momenti di riflessione, letture e canti, con il coinvolgimento di associazioni del territorio, bambine, bambini e adulti, in un clima di partecipazione collettiva.

«Come Città della Pace siamo orgogliosi che questa iniziativa nasca da due nostri giovani cittadini – ha dichiarato il sindaco di Savignone, Antonio Bigotti –. L’evento non avrà connotazioni politiche, perché appartiene a tutte e tutti coloro che ripudiano la guerra. Anche dalle piccole comunità può partire un messaggio forte: tutta la Valle Scrivia sarà rappresentata. Pane e non armi».

L’appuntamento è fissato per le ore 20:30, quando i partecipanti si ritroveranno in piazza prima dell’inizio della fiaccolata. Un gesto semplice ma significativo, per ribadire insieme un messaggio universale: la pace è una responsabilità condivisa.

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