Successo per Charlotte de Witte a Matteotti. Salis: "Dobbiamo attirare a Genova nuove generazioni"

GENOVA - Una Piazza Matteotti gremita, un’energia elettrica e il battito della techno mondiale hanno segnato l’evento che si è svolto sabatosera nel cuore della città di Genova. A partire dalle 19 la superstar internazionale Charlotte de Witte ha preso il comando della console, regalando alla città una performance memorabile che ha saputo unire generazioni diverse in un’unica, grande festa collettiva.

Il riscontro di pubblico è stato eccezionale: 8.000 persone hanno occupato stabilmente la piazza per l'intera durata del set. Il flusso costante di visitatori e curiosi ha portato il conteggio totale delle presenze, durante la performance di Charlotte de Witte, a superare quota 20.000, confermando la capacità del capoluogo ligure di attrarre grandi eventi di respiro globale. La serata ha visto una partecipazione eterogenea: non solo i "clubbers" più accaniti e gli appassionati di musica elettronica, ma anche moltissimi giovani, famiglie e turisti affascinati da un’atmosfera fuori dall’ordinario.

"Queste sono giornate pensate specificamente per i ragazzi, ed è emozionante vedere tanti giovani arrivati anche da fuori Genova per assistere a questo spettacolo- dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis- La nostra volontà è chiara: vogliamo far vivere questa città e proporre iniziative capaci di suscitare reale interesse. Sappiamo di essere tra le città europee con l’età media più alta, ed è proprio per questo che il nostro impegno per le nuove generazioni deve essere prioritario: dobbiamo attirarle, interessarle e offrire loro spazi di protagonismo. Un ringraziamento speciale va al consigliere Garzarelli, delegato ai Grandi Eventi, che ha svolto un ottimo lavoro nel coordinare una manifestazione di questa portata e a tutta la Giunta che ci ha supportato e aiutato nel rendere questo spettacolo veramente eccezionale”.

Nata a Gand, in Belgio, Charlotte de Witte è oggi considerata la figura più influente della scena techno contemporanea. Fondatrice dell’etichetta indipendente KNTXT, la de Witte ha ridefinito i canoni del genere, ottenendo riconoscimenti prestigiosi come il titolo di “Best Techno DJ” ai DJ Awards. La sua presenza a Genova ha rappresentato un'occasione unica per vedere all'opera un vero punto di riferimento della musica elettronica globale, capace di trasformare un contesto storico e monumentale in un palcoscenico d'avanguardia.

Il dj set non è stato solo un appuntamento musicale, ma un momento di grande vitalità urbana. Piazza Matteotti, incorniciata dai suoi palazzi storici, ha risposto con entusiasmo a ogni drop della dj belga, dimostrando come la musica elettronica possa diventare un linguaggio universale in grado di animare il centro cittadino in totale sicurezza e spirito di condivisione.

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