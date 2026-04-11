Charlotte de Witte infiamma Genova: migliaia in Piazza Matteotti per il maxi dj set gratuito

Una folla di migliaia di persone ha invaso il centro di Genova per il dj set gratuito di Charlotte de Witte, artista simbolo della scena techno internazionale, che per una sera ha trasformato la città in una gigantesca pista da ballo all’aperto. Già dal pomeriggio, Piazza Matteotti si è riempita di appassionati accorsi per assistere a una delle tappe più attese del suo tour, inserita nel programma primaverile promosso dal Comune.

A sottolineare il rilievo dell’evento, sul palco è salita anche la sindaca Silvia Salis. Parallelamente all’entusiasmo del pubblico, grande attenzione è stata dedicata alla gestione della sicurezza: a Palazzo Tursi è stata emanata un’ordinanza attiva dalle 16.30 alle 23.30, valida nell’area della manifestazione e nelle strade circostanti fino a via Cardinale Pietro Boetto, per garantire uno svolgimento ordinato della serata.

Nata a Gand nel 1992, Charlotte de Witte si è affermata rapidamente tra i nomi di punta dell’elettronica globale. Dopo i primi passi nel 2010 con l’alias Raving George, ha conquistato i principali palchi internazionali, diventando presenza costante nei festival di riferimento come Awakenings, Sònar e Kappa FuturFestival, fino ad arrivare a eventi di grande richiamo come Tomorrowland, Coachella e l’Amsterdam Dance Event.

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