Premio Zonta Genova, riconoscimento alla ricerca: vince Carlotta Ferrando, eccellenza nelle Scienze della Terra

Il Premio Zonta Club Genova celebra l’eccellenza femminile nella ricerca scientifica e, nell’edizione dedicata alle discipline STEM, incorona la ricercatrice Carlotta Ferrando, premiata per il suo percorso accademico e il contributo nello studio della Terra.

Premio – Nato per sostenere il talento femminile nelle discipline scientifiche, il riconoscimento promosso da Zonta International punta a incentivare la presenza delle donne in ambiti ancora segnati da disparità. L’edizione, a cadenza biennale, seleziona una specifica area scientifica e affida la scelta della vincitrice a una commissione accademica qualificata.

Missione – “Costruire un mondo migliore per le donne e le ragazze” è l’obiettivo dichiarato dall’associazione, attiva dal 1919 e presente a Genova dal 1973. Il lavoro si sviluppa attraverso borse di studio, iniziative sociali e azioni concrete contro le disuguaglianze di genere. “Le conquiste non sono mai definitive, bisogna continuare a difenderle”, sottolinea la presidente Maria Rosatelli.

Vincitrice – Carlotta Ferrando, 35 anni, è ricercatrice in petrologia e petrografia. “È un grande onore, rappresenta il riconoscimento della mia carriera”, spiega. Il premio, che include anche un contributo economico, valorizza un percorso costruito su collaborazioni internazionali e pubblicazioni scientifiche.

Ricerca – Il lavoro di Ferrando si concentra sull’evoluzione della litosfera oceanica, lo strato più esterno della Terra. Un ambito complesso che studia la formazione delle placche tettoniche e le loro trasformazioni nel tempo, con implicazioni anche per l’individuazione di risorse naturali come terre rare e metalli.

Prospettive – Le ricerche aprono scenari innovativi, tra cui lo studio dei fondali oceanici e la possibilità futura di sfruttare risorse sottomarine. “È importante capire cosa accade sotto i nostri piedi, non solo ciò che vediamo in superficie”, evidenzia la ricercatrice.

Donne – Nonostante i progressi, la parità non è ancora pienamente raggiunta. Il premio si inserisce proprio in questo contesto, promuovendo modelli positivi e incoraggiando le nuove generazioni a intraprendere carriere scientifiche.

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