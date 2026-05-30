Genova celebra Don Gallo: musica e impegno sociale nel festival “Dimmi che escludi”
di Carlotta Nicoletti
In piazza un'intera giornata di concerti e incontri per ricordare il fondatore della Comunità San Benedetto al Porto
Musica, partecipazione e inclusione sociale. Genova rende omaggio a Don Andrea Gallo con il festival "Dimmi che escludi", una giornata di spettacoli e riflessione che punta a riportare le persone nelle piazze, trasformandole in luoghi di incontro e confronto sui temi dell'emarginazione, delle disuguaglianze e dei diritti.
L'iniziativa, promossa dalla Comunità San Benedetto al Porto, nasce con l'obiettivo di raccogliere e rilanciare l'eredità culturale e sociale del sacerdote genovese scomparso nel 2013. A spiegare il significato dell'evento è il presidente della comunità, Marco Malfatto: "L'idea è tornare ad abitare le piazze e gli spazi pubblici, utilizzando questi momenti per veicolare valori, parlare di inclusione sociale e delle disuguaglianze che ancora attraversano la nostra società".
L'eredità – Secondo Malfatto, Don Gallo aveva compreso prima di molti altri il ruolo delle piazze come luoghi di partecipazione attiva. "Le considerava vere agorà, dove le persone potevano essere protagoniste della vita comunitaria e non semplici spettatrici". Lo spirito del festival è proprio quello di creare un grande momento collettivo aperto alla città.
La comunità – La Comunità San Benedetto al Porto nacque l'8 dicembre 1970 e proprio Don Gallo fu il primo ospite accolto dopo il suo allontanamento dalla parrocchia del Carmine. Da quell'esperienza prese forma una realtà che oggi gestisce oltre quaranta progetti tra Genova e Alessandria dedicati all'accoglienza, al contrasto delle dipendenze e al sostegno delle persone più fragili.
Il messaggio – Il titolo del festival richiama il tema dell'esclusione sociale, da sempre al centro dell'impegno di Don Gallo. L'obiettivo è promuovere una comunità capace di includere, ascoltare e costruire relazioni senza lasciare indietro nessuno.
Il programma – Sul palco si alterneranno numerosi artisti della scena musicale italiana. Ad aprire la giornata sarà Cisco alle 15.50, seguito da Federico Sirianni, Tommi Scerd, Cristina Nico, Doolia, Roberta Barabino, Sandri, The Andre, Irene Buselli, Stellare, Era Serenase e Lowtopic. In serata spazio a Gian Maria Accusani, Dente, Ministri, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vinicio Capossela, Ex-Otago, Willie Peyote e Samuel, che chiuderà il festival alle 23.40.
Orari delle esibizioni
15:50 – Cisco (Intro)
16:00 – Federico Sirianni
16:17 – Tommi Scerd
16:34 – Cristina Nico
16:51 – Doolia
17:08 – Roberta Barabino
17:25 – Sandri
17:42 – The Andre
18:00 – Irene Buselli
18:20 – Stellare
18:40 – Era Serenase
18:55 – Lowtopic
19:20 – Gian Maria Accusani
19:45 – Dente
20:10 – Ministri
20:50 – Tre Allegri Ragazzi Morti
21:25 – Vinicio Capossela
22:00 – Ex-Otago
22:35 – Willie Peyote
23:10 – Samuel
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