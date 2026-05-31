Tragedia a Finale Ligure, 15enne perde la vita dopo un malore in acqua

Un ragazzo di 15 anni originario di Verzuolo, nel Cuneese, ha perso la vita nella giornata nel pomeriggio di ieri dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava nella piscina di un campeggio a Finale Ligure, in provincia di Savona. Il giovane si trovava nella località balneare insieme ai compagni della squadra di calcio giovanile di cui faceva parte.

Secondo le prime informazioni raccolte, dopo il pranzo alcuni ragazzi del gruppo avrebbero deciso di trascorrere del tempo in piscina. Poco dopo essere entrato in acqua, il quindicenne si è sentito male. I compagni presenti hanno immediatamente dato l’allarme, permettendo l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati rapidamente gli operatori della Croce Bianca di Finale Ligure, che hanno tentato a lungo di rianimare il giovane. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, però, non è stato possibile salvargli la vita.

Il ragazzo militava nella formazione Under 15 dell’Olimpic Saluzzo. La società sportiva ha espresso profondo dolore e vicinanza alla famiglia per la tragica scomparsa del giovane atleta. Nel frattempo è stato organizzato il rientro a casa dei compagni di squadra. Una famiglia residente nella zona ha inoltre messo a disposizione un alloggio per consentire ai genitori del ragazzo di rimanere in Liguria per tutto il tempo necessario.

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