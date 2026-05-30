Crocefieschi: se internet resta un miraggio, disagi e lamentele per un paese senza connessione
di Gilberto Volpara
Tra i servizi primari perchè l'entroterra non continui ad essere territorio di serie B c'è anche la rete
Succede anche questo nella vita d'entroterra 2026. A Crocefieschi, in Vallescrivia, si va avanti senza segnale internet da diversi giorni. I disagi sono innumerevoli per i residenti, ma soprattutto per commercianti alle prese con la prima vera affluenza stagionale complice il ponte festivo del 2 giugno.
"La linea fissa non c'è, la posta è ferma, i bottegai non possano usare il pos o dialogare con i clienti, in più è impossibile fare la chiusura di cassa legata all'Agenzia delle Entrate. Nessuno ci ha avvisati e la situazione non è facile" rilevano alcuni esercenti a telenord.it.
Entroterra di Liguria, evidentemente, è anche questo: il venire meno dei servizi primari ed essenziali per garantire il minimo della qualità di vita a chi sceglie l'interno. La sfida dell'accoglienza passa anche dagli apparenti dettagli che diventano priorità.
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Tags:crocefieschi internet
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