Crocefieschi: se internet resta un miraggio, disagi e lamentele per un paese senza connessione

Succede anche questo nella vita d'entroterra 2026. A Crocefieschi, in Vallescrivia, si va avanti senza segnale internet da diversi giorni. I disagi sono innumerevoli per i residenti, ma soprattutto per commercianti alle prese con la prima vera affluenza stagionale complice il ponte festivo del 2 giugno.

"La linea fissa non c'è, la posta è ferma, i bottegai non possano usare il pos o dialogare con i clienti, in più è impossibile fare la chiusura di cassa legata all'Agenzia delle Entrate. Nessuno ci ha avvisati e la situazione non è facile" rilevano alcuni esercenti a telenord.it.

Entroterra di Liguria, evidentemente, è anche questo: il venire meno dei servizi primari ed essenziali per garantire il minimo della qualità di vita a chi sceglie l'interno. La sfida dell'accoglienza passa anche dagli apparenti dettagli che diventano priorità.

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