Portovenere: la torre del borgo diventa albergo, ospitalità d'alto livello
di Gilberto Volpara
La storia raccontata a Benvenuti in Liguria
Il bene simbolo del paese al servizio dell'ospitalità con una formula originale e unica in Liguria. Vedi lo stralcio tratto dal format del mercoledì sera di Telenord.
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