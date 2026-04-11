Attualità

Portovenere: la torre del borgo diventa albergo, ospitalità d'alto livello

di Gilberto Volpara

La storia raccontata a Benvenuti in Liguria

2295 - COOP - Grandi Marche

 

Il bene simbolo del paese al servizio dell'ospitalità con una formula originale e unica in Liguria. Vedi lo stralcio tratto dal format del mercoledì sera di Telenord. 

 

 

 

 

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portovenere benvenuti in liguria

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