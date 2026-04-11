Liguria investe su spazio e scienze della vita: fondi aumentati per sostenere tutti i progetti idonei

La Regione Liguria rafforza il proprio impegno su ricerca e innovazione aumentando i fondi destinati ai bandi per la space economy e le scienze della vita. Con un’integrazione di 20 milioni di euro, saranno finanziati tutti i progetti ritenuti idonei, evitando esclusioni e sostenendo l’intero comparto.

Finanziamenti – L’intervento porta la dotazione complessiva a 30 milioni di euro nell’ambito della programmazione FESR 2021-2027. L’obiettivo è garantire copertura economica a tutte le proposte considerate valide dal soggetto attuatore, sostenendo così imprese e centri di ricerca impegnati nello sviluppo tecnologico.

Settori chiave – Le risorse aggiuntive riguardano due ambiti strategici. Da un lato la space economy, che coinvolge circa 30 imprese e rappresenta un settore in forte espansione, con potenziali ricadute industriali e occupazionali. Dall’altro il comparto “Salute e scienze della vita”, che interesserà oltre 40 progetti tra medicina rigenerativa, robotica assistiva, tecnologie omiche e sistemi digitali sanitari.

Obiettivi – “Tutti i progetti ammissibili verranno finanziati”, sottolineano il presidente Marco Bucci e l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana. L’iniziativa punta non solo a utilizzare pienamente le risorse europee, ma anche a rafforzare un ecosistema regionale dell’innovazione capace di mettere in rete imprese, università e centri di ricerca.

Sistema – Il provvedimento si inserisce in una strategia più ampia che mira a rendere la Liguria competitiva nei settori ad alto contenuto tecnologico. L’incremento dei fondi rappresenta una risposta alla forte partecipazione registrata dai bandi e un segnale di continuità nelle politiche di sostegno alla ricerca.

Prospettive – L’investimento guarda al futuro, con l’intento di consolidare filiere innovative e favorire nuove opportunità di crescita economica e occupazionale sul territorio, in linea con gli obiettivi europei.

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