Deiva Marina, fondi per il ponte sul rio Piazza: lavori urgenti per la sicurezza

Arrivano le risorse per mettere in sicurezza il ponte sul rio Piazza a Deiva Marina: un intervento urgente da 350mila euro per risolvere criticità strutturali e ripristinare la piena funzionalità della viabilità.

Finanziamento – La Regione Liguria ha stanziato 315mila euro attraverso il Fondo Strategico Regionale, a cui si aggiunge il cofinanziamento della Provincia della Spezia pari al 10% dell’investimento complessivo. L’opera, non prevista inizialmente, è stata attivata in via emergenziale.

Criticità – L’intervento si è reso necessario dopo i monitoraggi tecnici che hanno evidenziato problemi strutturali al ponte lungo la strada provinciale 40, tra il bivio Baracca e Deiva. Le condizioni dell’infrastruttura avevano già portato all’introduzione del senso unico alternato e al divieto di transito per i mezzi pesanti oltre le 26 tonnellate.

Lavori – Le opere previste riguarderanno il ripristino delle componenti fondamentali del ponte: spalle, travi portanti e impalcato. Si tratta di interventi essenziali per garantire la stabilità e la sicurezza dell’infrastruttura, oltre a migliorare la circolazione lungo un tratto particolarmente utilizzato.

Viabilità – I disagi alla mobilità tra Deiva Marina e Framura hanno reso prioritario l’intervento, con l’obiettivo di restituire piena funzionalità al collegamento e ridurre le limitazioni attualmente in vigore.

Dichiarazioni – “L’intervento sul ponte di Deiva Marina non era programmato – ha spiegato l’assessore regionale Giacomo Giampedrone – ma la Regione è intervenuta con tempestività per affrontare una situazione critica. Una manutenzione che permetterà di restituire sicurezza e funzionalità alla viabilità”.

Prospettive – Con l’avvio dei lavori, si punta a superare rapidamente le criticità e garantire un’infrastruttura più sicura e affidabile per residenti e operatori del territorio.

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