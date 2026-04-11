Municipio Centro Ovest, giornata della cura del territorio a San Teodoro

Seconda giornata dedicata alla cura del territorio nel Municipio II Centro Ovest di Genova, questa volta nel quartiere di San Teodoro, tra Largo San Francesco da Paola e i Giardini Natalino Otto. Un’azione concreta sul campo per migliorare il decoro urbano e la qualità degli spazi pubblici, con interventi mirati e visibili.

Le operazioni hanno riguardato il rifacimento della segnaletica stradale, come le strisce pedonali per garantire maggiore sicurezza a pedoni e automobilisti. Parallelamente, è stata effettuata la manutenzione del verde nelle aree interessate, restituendo ordine e fruibilità agli spazi cittadini.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla pulizia delle postazioni dei cassonetti e della pensilina AMT, liberata da scritte vandaliche e riportata a condizioni decorose. Interventi che si inseriscono in un più ampio piano di riqualificazione urbana portato avanti dal Municipio.

Non sono mancati poi lavori di ripristino e verniciatura delle panchine, restituite alla cittadinanza in condizioni migliori e più accoglienti.

Sul posto anche l’inviata Anna Li Vigni, che ha raccolto le dichiarazioni del presidente del Municipio II Centro Ovest, Michele Colnaghi, sottolineando l’importanza di un impegno costante nella manutenzione e valorizzazione del territorio, attraverso interventi concreti e coordinati.

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