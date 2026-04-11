Vico delle Mele, allarme criminalità. Episodi violenti in preoccupante crescita

Continuano gli episodi di violenza e criminalità nel centro storico e in particolare nella zona di vico delle Mele, a pochi passi da via della Maddalena. Una preoccupante escalation, come conferma a Telenord il gestore dell'hotel, Giuseppe Celesia, che richiede a gran voce una rete tra associazioni, residenti e commercianti per far fronte a questa tendenza. Tanti gli aspetti affrontati, tra cui l'impiego delle forze dell'ordine e il deterrente ad aprire nuove attività.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.