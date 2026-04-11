Piazza Romagnosi, riqualificazione con un occhio di riguardo a verde e panchine
di Redazione
Nell'ottica della seconda giornata della cura del territorio, in Bassa Valbisagno si sono svolti importanti lavori in piazza Romagnosi, con un occhio di riguardo agli interventi sulle panchine e inerenti al verde. Cambia la prospettiva di quest'area, come conferma ai microfoni di Telenord il presidente del municipio Fabrizio Ivaldi.
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