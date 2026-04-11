Attualità

Piazza Romagnosi, riqualificazione con un occhio di riguardo a verde e panchine

di Redazione

2295 - COOP - Grandi Marche

Nell'ottica della seconda giornata della cura del territorio, in Bassa Valbisagno si sono svolti importanti lavori in piazza Romagnosi, con un occhio di riguardo agli interventi sulle panchine e inerenti al verde. Cambia la prospettiva di quest'area, come conferma ai microfoni di Telenord il presidente del municipio Fabrizio Ivaldi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi:

2265 - ASEF