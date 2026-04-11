Via Carso, si riavvicina la riapertura del tratto interdetto al traffico

Dopo mesi di chiusura e polemiche, arriva una svolta per via Carso: il tratto finora interdetto al traffico privato sarà presto riaperto, mentre il Comune di Genova ha imposto al soggetto responsabile dei lavori una serie di interventi per il ripristino ambientale nel Parco delle Mura.

L’annuncio è stato dato dall’assessora all’Urbanistica e Verde urbano, Francesca Coppola, al termine di un percorso lungo e articolato, caratterizzato da assemblee pubbliche, confronti con i residenti, dialogo con le associazioni ambientaliste e diversi tavoli tecnici con Aster e la Soprintendenza.

Parallelamente alla riapertura della strada, il Comune ha ordinato al privato di procedere con l’abbattimento e la successiva ripiantumazione di due bagolari gravemente compromessi durante gli scavi per la realizzazione di una nuova cabina elettrica. L’intervento dovrà essere completato entro il 18 aprile.

Le verifiche tecniche effettuate da Aster, su richiesta dell’amministrazione, hanno evidenziato danni rilevanti agli apparati radicali delle piante: le radici sarebbero state danneggiate dai mezzi meccanici, portando a una classificazione del rischio tra i livelli C/D (grave) e D (estremo), indicativi di un’alta probabilità di cedimento.

“Con questa decisione – ha sottolineato Coppola – imponiamo il ripristino dello stato dei luoghi, compromesso da lavori eseguiti in violazione del Regolamento comunale del Verde e senza la necessaria autorizzazione paesaggistica, riaffermando la centralità dell’interesse pubblico nell’azione amministrativa”.

Per quanto riguarda le nuove piantumazioni, uno dei bagolari verrà sostituito nello stesso punto, mentre il secondo sarà collocato in un’area ritenuta più idonea. Come stabilito dalla Soprintendenza, gli alberi dovranno avere una circonferenza minima di 18 centimetri, misurata a 130 centimetri dal colletto.

La ripiantumazione rappresenta, da un lato, un segnale concreto di attenzione verso il patrimonio arboreo urbano, anche grazie al contributo attivo della cittadinanza; dall’altro, consente di restituire alla viabilità un tratto importante di via Carso, la cui chiusura ha inciso negativamente sulla vita quotidiana dei residenti.

Tutti gli interventi previsti saranno interamente a carico del soggetto privato responsabile dei lavori.

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