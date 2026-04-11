Editoria, nasce Creuza De Ma: libri e storie per “seminare cambiamento”

Un progetto editoriale che guarda ai valori, alle storie e alla contemporaneità. È questa la visione alla base di Creso De Ma Edizioni, nuova realtà presentata in studio dall’editore Matteo Fortuna e dallo scrittore Federico Traversa. Un’iniziativa che punta a coniugare cultura, impegno e nuove forme di racconto.

Origine – La casa editrice nasce dall’esperienza di CDM Lab, con l’obiettivo di promuovere “azioni buone” attraverso i libri. “Vogliamo lanciare un messaggio di positività e ottimismo”, spiega Fortuna. Il nome richiama esplicitamente l’eredità culturale di Fabrizio De André, riferimento ideale per un progetto che mette al centro contenuti e valori.

Collane – Tra le prime iniziative editoriali, la collana “Ostinati e contrari”, ispirata proprio al cantautore genovese. Il primo titolo pubblicato è Dio al mio angolo, autobiografia del pugile George Foreman. Una storia di caduta e rinascita che racconta la trasformazione personale dell’atleta, tornato sul ring a 45 anni dopo una profonda crisi.

Testimonianze – Accanto allo sport, spazio anche a figure simbolo dell’impegno sociale. Federico Traversa firma un’opera dedicata a Don Andrea Gallo, frutto di anni di lavoro condiviso. “Quando rileggi quei testi ti accorgi di quanto siano ancora attuali”, racconta. Tra i messaggi più forti emerge il tema dell’indifferenza: “È quella che rende questo mondo fragile”.

Progetti – In arrivo anche una seconda collana, pensata soprattutto per i giovani: piccoli volumi dedicati a grandi personalità come scienziati, artisti e leader spirituali. L’obiettivo è avvicinare i lettori a riflessioni su temi universali, con un formato agile e accessibile.

Innovazione – Ogni libro sarà accompagnato da contenuti multimediali, come cortometraggi accessibili tramite QR code. Un modo per ampliare l’esperienza di lettura e coinvolgere un pubblico più ampio.

Visione – “È un progetto impegnativo, ma vogliamo restituire qualcosa attraverso la cultura”, conclude Fortuna. Un’iniziativa che scommette sul potere delle storie per generare consapevolezza e cambiamento.

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