Attualità

La rivelazione: "Spa e frantoi moderni hanno origine da Portovenere"

di Gilberto Volpara

Succede nella borgata delle Grazie, il racconto a Benvenuti in Liguria

2273 - Telenord.settimolink.it

 

Tra le sorprese dell'ultima puntata di Portovenere, il focus su olio e relax.

Ecco il motivo nel video...

 

 

 

 

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