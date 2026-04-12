Formazione Filca Liguria: il professor Vercelli guida un incontro sulla psicologia della prestazione

Sarà il professor Giuseppe Vercelli, tra i massimi esperti italiani di psicologia della prestazione, il protagonista della sessione formativa in programma lunedì 13 aprile e organizzata dalla Filca Cisl Liguria.

Responsabile dell’area psicologica della Juventus e collaboratore del CONI per la preparazione olimpica, Vercelli porterà la sua esperienza in un incontro dedicato agli operatori sindacali. L’evento si terrà presso la sede della federazione degli edili della Cisl in Liguria.

L’obiettivo dell’iniziativa è fornire strumenti concreti e immediatamente applicabili. “Attraverso un approccio pratico – spiega Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria – vogliamo rafforzare le capacità relazionali dei nostri operatori, migliorare l’efficacia comunicativa e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide quotidiane dell’attività sindacale”.

Un appuntamento che unisce il mondo della psicologia sportiva a quello del lavoro e della rappresentanza, con l’obiettivo di accrescere competenze sempre più centrali nell’attività sindacale moderna.

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