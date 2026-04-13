Genova capitale del viaggio, Salis: "UlisseFest vetrina internazionale per la nostra città"

Genova si prepara ad accogliere UlisseFest, la festa del viaggio giunta alla sua nona edizione, in programma dal 10 al 12 luglio. La presentazione ufficiale è avvenuta questa mattina a Palazzo Tursi con istituzioni e organizzatori.

Il festival, ideato dalla guida turistica Lonely Planet, porterà nel capoluogo ligure tre giorni di incontri, concerti, workshop, reading, dj set e degustazioni con sapori provenienti da tutto il mondo. In totale sono previsti circa 40 appuntamenti e oltre 100 ospiti, distribuiti in diverse location cittadine, tra cui l’area del Porto Antico.

A raccontare lo spirito della manifestazione è stato il direttore artistico Angelo Pittro, che ha sottolineato come UlisseFest rappresenti "L’occasione per aprire i propri orizzonti" grazie al confronto con scrittori, giornalisti, fotografi e content creator. Il tema scelto per questa edizione è “elogio della fuga”, un invito a superare barriere fisiche e mentali attraverso il viaggio e la conoscenza.

Tra gli ospiti annunciati figurano lo scrittore Paolo Giordano, il giornalista Pablo Trincia e il giovane viaggiatore Pierod, che racconterà la sua esperienza di giro del mondo a piedi. L’apertura del festival vedrà inoltre un incontro tra la sindaca e l’ex sindaco di New York Bill de Blasio, a testimonianza del respiro internazionale dell’evento.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Silvia Salis, che ha evidenziato l’importanza dell’arrivo della manifestazione per la città: "È la prima volta che arriva a Genova e siamo molto orgogliosi. È un momento di grande esposizione per la nostra città, che ha sempre avuto la capacità di accogliere e la curiosità di guardare oltre i propri confini".

UlisseFest si propone così non solo come evento culturale, ma anche come opportunità di promozione turistica, capace di attrarre visitatori e operatori del settore da tutta Italia e dall’estero. Un appuntamento che si inserisce in un’estate genovese sempre più ricca e internazionale.

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