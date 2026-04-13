Charlotte de Witte, successo per Genova: boom sui social di Telenord con +2,7 milioni di visualizzazioni e like della dj

GENOVA - Una piazza Matteotti gremita, un'energia diffusa e il battito della musica techno hanno segnato l'evento di sabato scorso a Genova con la performance della star internazionale Charlotte de Witte alla consolle. Generazioni diverse si sono ritrovate ballando dalle 19 sino a tarda sera e il riscontro di pubblico, non solo genovese, è stato importante: 8 mila persone hanno occupato stabilmente la piazza per l'intera durata del set mentre il flusso costante di visitatori e curiosi ha portato il conteggio totale delle presenze a superare quota 20 mila.

Il costo dell'operazione - tra cachet per l'artista e organizzazione dell'evento - è stato di 140 mila euro, come ha rivelato oggi la sindaca Silvia Salis: "Il risultato è stato quello di far divertire le persone e ottenere una vetrina mondiale per Genova a costi contenuti".

La conferma è arrivata anche dalle diverse piattaforme social, che hanno dato risalto al dj set di Charlotte de Witte. Naturalmente quelle istituzionali, ma anche quelle informative. Compreso Telenord che in occasione del concerto di Charlotte de Witte ha realizzato una copertura social strutturata e multipiattaforma, pubblicando 5 contenuti originali distribuiti tra TikTok, Instagram e Facebook.

Nel complesso, i contenuti hanno generato oltre 2,7 milioni di visualizzazioni , confermando una forte capacita di diffusione e una rilevante esposizione anche al di fuori della base follower. Numeri rilevati nei giorni di sabato e domenica, dunque destinati a crescere ulteriormente.

La produzione editoriale ha incluso interviste, a cura di Camilla Crosa e Giorgia La Cavera, a protagonisti e pubblico, contenuti dal vivo e riprese della piazza, costruendo una narrazione completo dell'evento. Tra i contenuti più performanti: il video della piazza gremita ha superato 1 milione di visualizzazioni, evidenziando l'impatto e la partecipazione all'evento; le interviste al pubblico hanno raggiunto oltre 860 mila visualizzazioni complessive, distinguendosi per capacita di coinvolgimento; l'fintervista a Silvia Salis ha totalizzato oltre 650 mila visualizzazioni, con un elevato livello di interazione. Complessivamente i contenuti hanno generato oltre 70 mila interazioni tra like (compreso quello della stessa dj Charlotte de Witte), commenti e condivisioni, contribuendo anche alla crescita dei canali social con centinaia di nuovi follower acquisiti durante la copertura.

I dati confermano l'efficacia di una strategia basata su contenuti verticali, presenza sul campo e distribuzione coordinata su più piattaforme, capace di amplificare in modo significativo la portata editoriale di eventi live di grande richiamo.

Intervista Silvia Salis Totale All Platforms Visualizzazioni: 655.315 Like: 22.342 Commenti: 2.173 Condivisioni/Repost: 427 Salvataggi: 6442

Piazza Matteotti (panoramica + piazza piena) Totale All Platforms Visualizzazioni: 1.021.847 › (1.017.746 Meta + 4.101 TikTok) Like: 21.551 Commenti: 1.304 Condivisioni/Repost: 289 Salvataggi: 5683

Interviste pubblico (format principale) Totale All Platforms œ Visualizzazioni: 864.010  (605.710 Meta + 258.300 TikTok) Like: 26.355 Commenti: 1.484 Condivisioni/Repost: 558 Salvataggi: 8044

Interviste pubblico (intro ragazze) Totale All Platforms Visualizzazioni: 63.536 Like: 935 Commenti: 103 Condivisioni/Repost: 10 Salvataggi: 725

Intervista Maurizio Felugo Totale All Platforms Visualizzazioni: 66.935 Like: 1.127 Commenti: 67 Condivisioni/Repost: 19 Salvataggi: 45

TOTALE COMPLESSIVO EVENTO Visualizzazioni totali: 2.671.643 Like totali: 72.310 Commenti totali: 5.131 Condivisioni/Repost totali: 1.303 Salvataggi totali: 2.133

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