Vera Fiorani, ad Rfi; "Genova - Milano in meno di un'ora, ci stiamo lavorando"

di Redazione

L'amministratrice delegata di Rfi Vera Fiorani a margine di un incontro pubblico all'Università di Genova sintetizza gli effetti attesi dal Terzo Valico ferroviario, l'alta velocità tra Genova e Milano, valutati da uno studio che Rfi presenterà al sindaco Marco Bucci.

"Genova si collegherà via ferrovia in un'ora con Torino e in meno di un'ora con Milano, uno studio su cui stiamo lavorando ce lo conferma, potremo scendere di sicuro sotto l'ora verso Milano". A seguito dell'attivazione del Terzo Valico Rfi conta di ridurre ulteriormente i tempi della linea Genova-Milano con la serie di investimenti previsti per il quadruplicamento della linea Tortona-Milano Rogoredo.

"C'è una concentrazione di investimenti sull'area ligure, in particolare a Genova, molto-molto significativa, una quantità enorme di risorse che oggi si concentrano e dovranno trovare la loro chiusura con il Terzo Valico e il nuovo nodo ferroviario di Genova, - rimarca Fiorani - stiamo lavorando per le ulteriori attività che il general contractor dovrà realizzare sul nodo di Genova". "

Stamattina sono arrivate le nuove nomine commissariali, io sarò commissario di un altro pezzo del quadruplicamento Tortona-Milano, contiamo nel giro di pochi anni di 'trasformare' completamente la qualità del servizio per il porto di Genova e del servizio per il trasporto passeggeri".