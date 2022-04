Terzo Valico, il commissario Mauceri: "L'interdittiva antimafia a ReseArch non frenerà i lavori"

di Redazione

L'azienda colpitqa dal provvedimento oltre che sullo scolmatore del Bisagno era impegnata anche in un lotta dell'opera. "Attendiamo le decisioni della giustizia"

Calogero Mauceri, commissario straordinario del progetto del Terzo Valico, ha rilasciato a Telenord un'intervista nella quale ha fatto il punto su due diversi aspetti che riguardano da vicino la Liguria.

"Il terzo valico? La nostra deadline è sempre a fine 2024. I lavori proseguono, emergono problemini, ma non rallentano la marcia. Le gallerie sul nodo di Genova sono praticamente completate, mancano 170 metri. Per quanto riguarda quelle del terzo valico vero e proprio mancano 18 chilometri su 70. L'obiettivo è arrivare al novanta per cento di questo lavoro fatto entro fino anno".

L'interdittiva antimafia che ha colpito il consorzio ReseArch impegnato anche nei lavorI per lo scolmatore del Bisagno ha pure per il Terzo Valico delle ripercussioni. "L'azienda era impegnata nel sesto lotto, quello da Tortona a Pozzolo, insieme con un'altra impresa, e i lavori erano arrivati al 13 per cento. Attendiamo l'esito degli sviluppi non solo presso la magistratura ordinaria ma anche al Tar, visto che l'azienda ha impugnato l'interdittiva in quella sede".