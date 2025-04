Chiavari: 'Economic Forum Giannini' premia Elettra Marconi figlia dello scienziato Nobel per la fisica

Dal 9 al 12 aprile 2025, l’Auditorium San Francesco di Chiavari ospita l’Economic Forum Giannini (EFG), il principale summit economico del Tigullio. Un evento che, anno dopo anno, si conferma come un punto di riferimento per il dibattito sui temi economici, sociali e culturali del nostro tempo, con uno sguardo speciale rivolto alla figura di Amadeo Peter Giannini, il banchiere filantropo di origini liguri che fondò la Bank of America. Organizzato dal Comune di Chiavari con il patrocinio di numerosi enti e istituzioni, il Forum è articolato in una ricca serie di conferenze, incontri tematici, panel, proiezioni e mostre, tutti a ingresso libero.

Chi era Amadeo Peter Giannini? Nato da una famiglia di immigrati originari di Favale di Malvaro, nell’entroterra di Chiavari, Giannini fondò nel 1904 la Bank of Italy a San Francisco, destinata a diventare la futura Bank of America. La sua lungimiranza si manifestò in particolare nel drammatico scenario post-terremoto del 1906, quando offrì credito agli artigiani e commercianti colpiti dalla catastrofe, rifiutati da tutte le altre banche. La sua visione lo portò a finanziare la ricostruzione della città e, più tardi, l’espansione in tutta la California e negli Stati Uniti. Nel 1945, con la Bank of America diventata la più grande banca del mondo, fondò la Giannini Family Foundation per promuovere la ricerca medica. Uomo di finanza, cultura e innovazione, Giannini credette profondamente nel “genio umano” e nella forza dell’industria creativa.



Il programma 2025: innovazione, memoria, economia e cultura La giornata di apertura è stata dedicata alle nuove tecnologie con il convegno “Intelligenza Artificiale e Robotica”, con la partecipazione di docenti universitari, professionisti e studenti. Tra i relatori, Laura Pagani (Università di Genova) e Franco Cavagnaro (Vicepresidente Società Economica di Chiavari), insieme agli interventi delle scuole superiori del territorio. Oggi, 10 aprile: Italiani in America e turismo delle radici Incentrata sul tema dell'identità e del legame tra Liguria e diaspora italiana, la giornata ospita interventi di Walter Nudo, attore e life coach, e rappresentanti di Banco BPM, con la presentazione delle favole ispirate alla vita di Giannini. Il pomeriggio è dedicato all’approfondimento della visione bancaria di Giannini, con Davide Giacalone, Ivan Drogo Inglese e Cristina Bolla.

11 aprile: Economia del turismo e infrastrutture Una serie di panel affronta le sfide del turismo sostenibile, le criticità delle infrastrutture liguri e il fenomeno degli affitti brevi. Tra i protagonisti: Ferruccio De Bortoli, Giovanni Mondini (Confindustria Liguria), Luigi Attanasio (Camera di Commercio di Genova), e Alessandro Piana (Vicepresidente Regione Liguria). La giornata si conclude con la cerimonia di consegna del Premio Amadeo Peter Giannini per la Comunicazione a Elettra Marconi, figlia di Guglielmo Marconi.

12 aprile: Cultura, scrittura e cinema La mattinata è dedicata all’incontro “Dal soggetto al romanzo” con la partecipazione di scrittori, docenti e personalità del mondo editoriale e culturale, tra cui Pierdomenico Baccalario, Luca Dal Monte e Guglielmo Giovanelli Marconi. Nel pomeriggio, l’appuntamento con il docufilm “Made in Dreams”, prodotto da Daitona Produzioni, racconta la straordinaria vita di Giannini attraverso la narrazione cinematografica.



La mostra: “L’uomo della Vision” In corso anche la mostra “L’uomo della Vision. Amadeo Peter Giannini, dal sistema bancario all’industria creativa”, realizzata dagli allievi del corso “Attrezzista di scena” (Fondo Sociale Europeo - Regione Liguria). I pannelli tematici ripercorrono i momenti chiave della vita di Giannini: dai viaggi al terremoto di San Francisco, dalla nascita della banca alle sue intuizioni nel mondo del cinema e delle infrastrutture.

Un ponte tra passato e futuro Come affermava Alessandro D’Avenia: “Chi non fa i nodi, perde il filo. Anche nella vita.” L’Economic Forum Giannini rappresenta proprio questo: un nodo culturale e civile che unisce il passato visionario di Amadeo Peter Giannini al presente in trasformazione, costruendo ponti tra generazioni, idee, economie e territori.

