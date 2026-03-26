Vento forte su Genova, volo da Napoli dirottato a Pisa: possibili disagi all’aeroporto

Il forte vento che sta interessando la Liguria provoca i primi disagi al traffico aereo: un volo proveniente da Napoli è stato dirottato su Pisa. L’aeroporto resta aperto, ma la situazione rimane incerta per l’intera giornata.

Maltempo – La causa è l’intensa ventilazione settentrionale segnalata dall’Arpal, che ha emesso un avviso per burrasca. Le raffiche, entrate rapidamente sul territorio, sono destinate a mantenersi sostenute per diverse ore, con possibili effetti sulla regolarità dei collegamenti.

Voli – Il primo impatto si è registrato in mattinata con il dirottamento del volo da Napoli verso Pisa. Altri collegamenti risultano regolari ma sotto osservazione: un volo per Roma Fiumicino è riuscito a partire, mentre un secondo è rimasto in attesa di decollo. La situazione è in continua evoluzione.

Operatività – La società di gestione dello scalo conferma che l’aeroporto resta operativo, ma avverte che non è possibile escludere variazioni o ritardi. Ai passeggeri viene comunque consigliato di presentarsi in aeroporto per ricevere aggiornamenti in tempo reale.

Previsioni – Secondo Arpal, il vento forte accompagnerà gran parte della giornata, rendendo necessario un monitoraggio costante soprattutto nei settori più esposti, come quello aeroportuale e portuale.

Disagi – Le condizioni meteo potrebbero quindi influire non solo sui voli ma anche sugli spostamenti in generale, invitando cittadini e viaggiatori a prestare attenzione e a verificare lo stato dei servizi prima di mettersi in viaggio.

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