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L'Università di Genova tra le migliori al mondo in ventuno discipline

di Redazione

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L'Università di Genova tra le migliori al mondo in ventuno discipline
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L'Università di Genova si posiziona tra le migliori al mondo in ventuno discipline. Lo rileva l'edizione 2026 dei 'QS World University Rankings by Subject', pubblicata oggi dall'analista QS Quacquarelli Symonds, che conferma l'Ateneo tra i protagonisti nel panorama accademico internazionale.

La classifica 'QS' non valuta solo il prestigio accademico, ma si basa su cinque indicatori chiave: reputazione accademica e reputazione presso i datori di lavoro (basate su oltre 200.000 risposte ai sondaggi QS), citazioni per Paper e H-Index (indice di Hirsch), che misurano l'impatto e la produttività della ricerca, International Research Network (IRN) per valutare la capacità di collaborare scientificamente oltre i confini nazionali.
Il risultato dell'Università di Genova testimonia non solo la solidità della ricerca e della didattica, ma anche una spiccata dinamicità: a livello globale, delle ventuno materie classificate, undici migliorano la propria posizione rispetto allo scorso anno, mentre otto fanno il loro ingresso in classifica per la prima volta e due rimangono stabili.
Il confronto con i dati del 2025 evidenzia una crescita netta in settori chiave, tra i risultati più significativi spiccano: Computer Science & Information Systems con un salto dalla fascia 501-550 alla 301-350 a livello mondiale, Mathematics dalla fascia 451-500 alla 301-350, Engineering-Electrical & Electronic ora nella fascia 251-300 (era 351-400 nel 2025), Pharmacy & Pharmacology e Engineering-Civil & Structural, entrambe consolidate nella prestigiosa fascia 151-200.
Anche le macro-aree mostrano segnali positivi: Engineering & Technology sale al 305mo posto mondiale (era nella fascia 401-450) e Natural Sciences raggiunge la 364ma posizione.
L'edizione 2026 vede il debutto in classifica di diverse materie per l'Ateneo genovese, tra cui Engineering-Civil & Structural, Engineering-Chemical, Environmental Science, Geology (sesta in Italia), Geophysics, Philosophy e Modern Languages.

In ambito nazionale, l'Ateneo vanta posizioni di rilievo assoluto: al quarto posto in Italia per Earth & Marine Sciences e al quinto posto per Architecture/Built Environment.
   

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