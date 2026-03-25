Vado Gateway,  Causa (Fit Cisl Savona): “Allarme occupazione. Perso il servizio di 4500 container a settimana”

“Siamo preoccupati perché Vado Gateway ha annunciato alle organizzazioni sindacali che ha perso il servizio West Africa che garantiva almeno 4500 container a settimana: in sintesi di tratta di quasi il 50% del totale dei traffici del terminal”. La denuncia arriva da Danilo Causa, responsabile presidio territoriale Fit Cisl Savona. Che aggiunge: “E’ una situazione che potrebbe generare anche ricadute negative anche sul personale, a partire dai lavoratori a tempo determinato in scadenza di contratto: abbiamo immediatamente fatto richiesta di incontro urgente per capire quali potrebbero essere le dinamiche future”, continua il sindacalista.

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