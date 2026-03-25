Genova, al mercato Campagna Amica di via del Campo apre "Alalunga - Pescatori in città"

Apre in via del Campo, a Genova, all'interno del Mercato Campagna Amica, "Alalunga - Pescatori in città", ideato da Coldiretti, il nuovo progetto di street food di mare firmato dai pescatori savonesi Davide Busca e Mauro Mantero. Un'iniziativa volta a tutelare il consumatore finale sia a livello di prezzi che di qualità dei prodotti, con una varietà di offerta a seconda dei mesi. A Telenord è intervenuto anche Luca Dalpian, presidente di Coldiretti Genova, per spiegare l'iniziativa e inserirla in un contesto più ricco ed articolato.

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