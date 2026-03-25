Genova, al mercato Campagna Amica di via del Campo apre "Alalunga - Pescatori in città"
di Claudio Baffico
Apre in via del Campo, a Genova, all'interno del Mercato Campagna Amica, "Alalunga - Pescatori in città", ideato da Coldiretti, il nuovo progetto di street food di mare firmato dai pescatori savonesi Davide Busca e Mauro Mantero. Un'iniziativa volta a tutelare il consumatore finale sia a livello di prezzi che di qualità dei prodotti, con una varietà di offerta a seconda dei mesi. A Telenord è intervenuto anche Luca Dalpian, presidente di Coldiretti Genova, per spiegare l'iniziativa e inserirla in un contesto più ricco ed articolato.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Terremoto tra Liguria e Toscana, Peracchini a Telenord: "Tanta paura, nessun danno"
25/03/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto
Vado Gateway, Causa (Fit Cisl Savona): “Allarme occupazione. Perso il servizio di 4500 container a settimana”
25/03/2026
di Claudio Baffico
Genova, Open Day del Servizio Civile: opportunità e futuro per i giovani tra impegno e crescita
25/03/2026
di Redazione
Terrile: "Il trasferimento dei depositi chimici dovrà passare attraverso il nuovo Piano Regolatore Portuale"
24/03/2026
di Claudio Baffico