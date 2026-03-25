Genova, oltre 800 senza dimora: quasi il 66% dorme per strada
di Carlotta Nicoletti
Dati Istat: è la quinta città metropolitana per numero di senzatetto, ma prima per quota di persone senza riparo
Sono 803 le persone senza dimora censite a Genova nella notte del 26 gennaio 2026. Di queste, ben 529 dormivano in strada, pari al 65,9% del totale: la percentuale più alta tra le grandi città italiane.
Dati – Il primo censimento nazionale dell’Istat colloca Genova al quinto posto per numero complessivo di senzatetto, dopo Roma, Milano, Torino e Napoli. Un dato che fotografa una situazione significativa, ma soprattutto caratterizzata da un alto numero di persone prive di qualsiasi riparo.
Confronto – Il capoluogo ligure si distingue per una quota di persone in strada superiore a quella delle altre metropoli: a Roma la percentuale è del 49,6%, a Milano del 36,6%, a Torino del 35,9% e a Napoli del 55%. Un elemento che evidenzia una maggiore fragilità del sistema di accoglienza locale.
Strutture – A Genova sono presenti 16 strutture di accoglienza notturna per un totale di 295 posti letto. La capienza media è di 18,4 persone per struttura, molto inferiore alla media nazionale di 30,8. Un dato che contribuisce a spiegare l’elevato numero di persone costrette a dormire all’aperto.
Criticità – La limitata disponibilità di posti e la dimensione ridotta delle strutture rappresentano una delle principali criticità. Solo alcune città, come Cagliari, Catania e Reggio Calabria, registrano capienze medie inferiori, ma con numeri complessivi di senzatetto decisamente più bassi.
Scenario – Il quadro delineato dall’Istat apre una riflessione sul sistema di accoglienza e sulle politiche sociali necessarie per affrontare il fenomeno. A Genova, più che altrove, emerge la necessità di rafforzare le risposte per garantire un riparo a chi oggi resta escluso.
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