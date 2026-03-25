L'educazione stradale si impara a scuola

Bella iniziativa del municipio Centro Est che, per sensibilizzare sul tema dell'educazione stradale, dal prossimo anno scolastico porterà il tema all'interno degli istituti primari e secondari. Le lezioni, in prevalenza teoriche, saranno tenute dalla Polizia Locale. Tra gli artefici l'assessore municipale Alberto Cattaneo che, a Telenord, anticipa le linee guida del progetto e le novità che potrebbero presto arricchirlo. Un tentativo significativo per cercare di aumentare la responsabilità tra i giovanissimi.

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