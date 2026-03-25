Terremoto tra Liguria e Toscana, Peracchini a Telenord: "Tanta paura, nessun danno"
di Katia Gangale - Stefano Rissetto
"Abbiamo lasciato i ragazzi fuori prima delle verifiche, perché è meglio non rischiare"
In un collegamento con Telenord, durante Liguria Live, il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, ha fatto il punto sulla situazione dopo la scossa di terremoto avvertita tra Carrara e La Spezia.
Ha spiegato che «la scossa è stata di circa quattro gradi della scala Richter ed è durata una decina di secondi», precisando che l’epicentro si trovava a breve distanza dal territorio spezzino. Nonostante la paura iniziale, ha rassicurato che «la situazione è nella normalità» e che non si registrano danni rilevanti.
Per precauzione, «i ragazzi sono stati fatti uscire dalle scuole» mentre sono in corso verifiche sugli edifici pubblici. Tuttavia, ha aggiunto che «i lavoratori stanno tornando al proprio posto di lavoro» e che le attività stanno progressivamente riprendendo.
Il sindaco ha sottolineato come siano attivi i controlli della Protezione Civile e dei tecnici comunali: «gli edifici pubblici sono in via di monitoraggio» e, al momento, l’unica criticità segnalata riguarda «un piccolo cornicione», probabilmente già compromesso in precedenza.
Infine, ha ribadito l’importanza della prudenza: «abbiamo lasciato i ragazzi fuori prima delle verifiche, perché è meglio non rischiare», evidenziando un approccio orientato alla prevenzione in attesa di escludere del tutto eventuali criticità.
In sintesi, dalle parole di Peracchini emerge un quadro rassicurante: tanta apprensione tra i cittadini, ma nessuna conseguenza grave e una macchina dei controlli già pienamente operativa.
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