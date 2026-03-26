Burrasca su Genova, ferita una donna e decine di interventi: disagi anche ai voli

Il forte vento che sta colpendo la Liguria provoca danni e disagi diffusi: una donna è rimasta ferita a Genova dopo essere stata colpita da un albero, mentre un volo in arrivo da Napoli è stato dirottato su Pisa.

Incidente – L’episodio più grave si è verificato in via Guidobono, nel quartiere di Castelletto, dove una porzione di pino si è staccata colpendo una donna che stava passeggiando. Soccorsa dai volontari della Croce Bianca, è stata trasportata all’ospedale Villa Scassi in codice giallo per un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale.

Interventi – Le raffiche hanno generato numerose criticità in città. I vigili del fuoco hanno ricevuto circa sessanta richieste di intervento tra rami caduti, persiane divelte e strutture pericolanti. A Sampierdarena, in via Gian Battista Monti, è stata chiusa la strada dopo il cedimento di parte di un ponteggio. Segnalazioni anche a Nervi per il distacco di elementi da un edificio.

Trasporti – Disagi anche all’aeroporto: un volo proveniente da Napoli è stato deviato su Pisa. Lo scalo resta operativo, ma la situazione rimane incerta. Alcuni voli sono partiti regolarmente, mentre altri hanno subito ritardi. Ai passeggeri viene consigliato di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto.

Territorio – Problemi anche nel Savonese, dove il vento ha causato danni a strutture e infrastrutture. Il casello di Borghetto Santo Spirito è stato temporaneamente chiuso per motivi di sicurezza, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza tetti, cartellonistica e impalcature.

Misure – A Genova restano in vigore le ordinanze di sicurezza: stop a moto e mezzi telonati sulla Sopraelevata, chiusura di parchi, giardini e cimiteri. Provvedimenti adottati dopo l’avviso di burrasca emesso da Arpal, che prevede vento forte per tutta la giornata.

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