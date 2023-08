Ventimiglia, volontario della protezione civile denuncia: "Preso a bastonate da un "collega" per un gavettone"

VENTIMIGLIA - Un volontario della protezione civile di Ventimiglia, Marcello Pettorossi, 56 anni, ha denunciato di essere stato preso a bastonate sulla schiena e sulla testa e poi anche a pugni da un altro volontario per un banale gavettone. E' accaduto, mercoledì scorso ma la vicenda trapela solo ora. L'uomo ha riportato la frattura di una costola, un occhio nero e altre contusioni.

"Stavamo facendo addestramento per riempire le vasche di approvvigionamento degli elicotteri, in caso di incendio - racconta Marcello -. A un certo punto con il tubo dotato di diffusore spruzzo un po' d'acqua verso i miei colleghi. Tutti si sono messi a ridere, tranne uno". Quest'ultimo ha afferrato uno scopa e col bastone in legno, prosegue il volontario, e ha iniziato a picchiarlo. "Mi ha colpito sulla schiena e sul volto. Sentivo un forte bruciore in viso, così sono andato in bagno a sciacquarmi e lui mi ha seguito prendendomi ancora a pugni. Ho provato a coprirmi il viso, ma alla fine mi ha colpito alle costole".

Marcello, che ha già contattato un legale, dice di non avere reagito, perché la persona di fronte era più anziana di lui. "Il mio voleva essere un gesto goliardico. Immagino che provasse già dell'astio nei miei confronti, perché non ha proprio senso una reazione così spropositata". Ma non è tutto. "Sono demoralizzato, perché nessuno degli altri ha preso posizione. Sì certo, ho ricevuto qualche messaggio con cui mi si chiede come sto, ma nulla di più".

Determinanti per la ricostruzione dell'accaduto potrebbero essere le immagini delle telecamere situate nel piazzale, luogo in cui si è consumata l'aggressione. "Appresa questa notizia - commenta il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro - organizzeremo subito una riunione per fare chiarezza ed assumere i provvedimenti del caso".