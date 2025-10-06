Ventimiglia, un'altra tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da una ruspa

Tragedia sul lavoro questa mattina in località Villatella, sulle alture della città di confine. Un operaio di circa 58 anni ha perso la vita dopo che la ruspa con cui stava operando si è ribaltata, schiacciandolo.

L’incidente è avvenuto in una zona impervia e, secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe morto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118: al loro arrivo, non c’era ormai più nulla da fare.

La dinamica dell'infortunio è ancora in fase di accertamento. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno ricostruendo l'esatta sequenza dei fatti. Al momento non è chiaro se il mezzo sia finito anche in una scarpata o se l’operaio sia stato colpito durante una manovra.

Sul luogo della tragedia è arrivato anche il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, per portare la vicinanza dell'amministrazione comunale e seguire da vicino l’evolversi della situazione.

Commenta Luca Maestripieri, segretario ligure Cisl: "Siamo di fronte all’ennesima tragedia annunciata non possiamo più accettare che la vita di chi lavora venga sacrificata sull’altare della fretta o della mancanza di sicurezza. Anche questa volta, a stabilire le responsabilità saranno le autorità, ma noi diciamo che il numero impressionante di decessi non è una fatalità: è la conseguenza diretta di scelte sbagliate, di carenze strutturali, di controlli insufficienti». Maestripieri esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima, ma sottolinea anche la necessità di una svolta concreta: «Ogni morte sul lavoro è una sconfitta per tutti: per le istituzioni, per le imprese, per chi ha il compito di vigilare. Serve un cambio di passo immediato. La sicurezza non può essere un costo da tagliare, ma un investimento per la vita e, con tutta evidenza, questo ancora non avviene». Il segretario della Cisl Liguria chiede che vengano accertate rapidamente le cause dell’incidente e che le autorità competenti rafforzino le ispezioni e la formazione nei luoghi di lavoro. «Chiediamo, per l’ennesima volta, più ispettori, più controlli, più cultura della prevenzione. Basta parole di circostanza: servono azioni concrete e un impegno quotidiano per garantire che ogni lavoratore possa tornare a casa sano e salvo». Maestripieri conclude con un monito: «La sicurezza sul lavoro non può essere una promessa a tempo. Finché continueremo a contare morti, nessuno potrà dirsi innocente. È tempo che la vita delle persone torni al centro delle politiche industriali e sociali»

(immagine di archivio)

