Ventimiglia, sequestrati quasi 4 chili di cocaina: arrestato un uomo già noto alle forze dell’ordine

Quasi quattro chili di cocaina e oltre cento grammi di hashish nascosti in casa, insieme a munizioni e strumenti per il confezionamento: è quanto hanno scoperto i finanzieri della Compagnia di Ventimiglia, che hanno arrestato un cittadino italiano già noto per precedenti legati allo spaccio.

Controllo – L’operazione è scattata nel tardo pomeriggio del 27 agosto, quando i militari hanno notato l’uomo entrare e uscire rapidamente da un appartamento a Ventimiglia. Fermato per un controllo, ha consegnato un piccolo involucro con 1,8 grammi di cocaina.

Perquisizione – Il successivo intervento all’interno dell’abitazione ha permesso di rinvenire 3,8 chili di cocaina occultati in un armadio e 123 grammi di hashish nascosti nel frigorifero. Oltre alla droga, sono stati sequestrati bilancini di precisione, telefoni cellulari, un supporto usb e numerose munizioni.

Indagini – La Procura della Repubblica di Imperia ha assunto la direzione delle attività, disponendo l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti e possesso abusivo di munizioni. L’uomo si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Scenario – L’operazione conferma l’attenzione della Guardia di Finanza sul confine ligure, area da tempo considerata un punto strategico per i traffici di droga provenienti dall’estero e destinati al mercato italiano e francese.

