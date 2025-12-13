Genova: maltrattamenti, arrestato 51enne. Fermato mentre stava ancora picchiando la compagna

Un uomo di 51 anni è stato arrestato dalla polizia a Genova con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni dopo aver aggredito violentemente la compagna. L’intervento degli agenti del commissariato di Sestri Ponente è scattato in seguito alle segnalazioni dei vicini di casa, allarmati dalle urla e dai rumori provenienti dall’abitazione.

Quando i poliziotti sono entrati nell’appartamento, l’uomo stava ancora colpendo la donna. L’episodio si è verificato ieri sulle alture di Voltri.

Dagli accertamenti è emerso che le violenze non erano un fatto isolato: il cinquantenne era già coinvolto in un procedimento penale per maltrattamenti nei confronti della stessa compagna. Nei giorni scorsi, la procura aveva infatti chiuso l’indagine, notificandogli l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

