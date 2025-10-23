Ventimiglia, picchiava i genitori: uomo allontanato da casa dal gip di Imperia

È stato allontanato da casa, su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Imperia, un uomo di Ventimiglia accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni dei propri genitori. Il provvedimento è arrivato su richiesta della Procura, dopo l’ennesimo episodio di violenza domestica.





I fatti risalgono al 15 ottobre scorso, quando la polizia è intervenuta nell’abitazione familiare per una lite. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno trovato l’uomo in evidente stato di ubriachezza e hanno notato tracce di sangue sulle pareti. Dalle indagini è emerso che, dopo essere rientrato a casa alterato dall’alcol, aveva aggredito il padre con schiaffi e pugni, infuriato per essere stato ripreso poco prima in un bar.





Nel tentativo di difendere il marito, anche la madre era stata colpita e spinta contro lo stipite di una porta. Nonostante le ferite, la donna è riuscita ad avvisare alcuni conoscenti, che hanno poi chiamato il 112.





Gli approfondimenti successivi hanno rivelato una situazione di violenza protratta nel tempo: l’uomo, consumatore abituale di alcol e droga, aveva già più volte aggredito i genitori, che tuttavia non avevano mai denunciato i fatti per timore di ritorsioni.





Con il nuovo provvedimento, l’uomo è stato allontanato dall’abitazione familiare e sottoposto a divieto di avvicinamento ai genitori, mentre proseguono le indagini coordinate dalla Procura di Imperia.

