Ventimiglia, persona travolta e uccisa da un treno ai Balzi Rossi: linea verso la Francia bloccata

Tragedia questa mattina a Ventimiglia, in località Balzi Rossi, dove una persona è stata travolta e uccisa da un treno per cause ancora in fase di accertamento. Inutili i tempestivi soccorsi del 118: la vittima è morta sul colpo e non è ancora stata identificata.

La circolazione ferroviaria nel Ponente ligure è regolare fino a Ventimiglia, ma risulta interrotta tra Ventimiglia e Mentone (Francia) per consentire i rilievi da parte della Polizia e dell’autorità giudiziaria.

