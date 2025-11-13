Ventimiglia, persona travolta e uccisa da un treno ai Balzi Rossi: linea verso la Francia bloccata
di Redazione
La circolazione ferroviaria nel Ponente ligure è regolare fino a Ventimiglia
Tragedia questa mattina a Ventimiglia, in località Balzi Rossi, dove una persona è stata travolta e uccisa da un treno per cause ancora in fase di accertamento. Inutili i tempestivi soccorsi del 118: la vittima è morta sul colpo e non è ancora stata identificata.
La circolazione ferroviaria nel Ponente ligure è regolare fino a Ventimiglia, ma risulta interrotta tra Ventimiglia e Mentone (Francia) per consentire i rilievi da parte della Polizia e dell’autorità giudiziaria.
