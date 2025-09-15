Ventimiglia: maestra trasferita, genitori non fanno entrare i figli all'asilo

Prima campanella con polemica alla scuola dell’infanzia della frazione Roverino, a Ventimiglia, dove i genitori di circa 28 bambini della sezione “Coccinelle” hanno deciso di non far entrare i propri figli in classe nel primo giorno di scuola. Alla base della protesta, la decisione della dirigente scolastica Antonella Costanza di trasferire l’insegnante di riferimento al plesso di Latte, dopo due anni di servizio con lo stesso gruppo di alunni.

“L’insegnante aveva seguito i nostri figli per il primo e il secondo anno. Avrebbe dovuto concludere il ciclo, ma invece è stata spostata in un’altra sede”, spiega Nico Martinetto, portavoce dei genitori, oltre che consigliere comunale e presidente del Consiglio di istituto. “Sappiamo che la decisione spetta alla dirigente scolastica e non vogliamo metterla in discussione dal punto di vista formale, ma facciamo fatica a capirne le motivazioni”.

A generare ulteriore malumore è stata la mancanza di comunicazioni chiare: fino a pochi giorni fa, nell’ultimo incontro pre-scolastico, la presenza dell’insegnante sembrava confermata. Il cambio improvviso ha lasciato spiazzati sia i bambini che le famiglie, molte delle quali lamentano un legame affettivo ormai consolidato con la docente.

La protesta, almeno per ora, non si esaurisce: i genitori hanno annunciato che anche domani terranno i figli a casa, in attesa di un chiarimento ufficiale da parte della scuola. Secondo quanto emerso, la decisione della preside avrebbe già portato tre famiglie a trasferire i propri figli in un altro istituto.

“L’auspicio è che la dirigente possa rivedere la sua decisione e che si possa trovare una soluzione condivisa”, ha concluso Martinetto.

