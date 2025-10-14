Ventimiglia: due indagati per la morte della scooterista sedicenne

La procura di Imperia ha iscritto due nomi nel registro degli indagati per la morte di Lara Lorenzini, 16 anni, che domenica sera è si è scontrata con un'auto, mentre percorreva la provinciale 64 della val Nervia, a Isolabona, nell'entroterra di Ventimiglia. Gli indagati sono il conducente dell'auto, che dovrà rispondere di omicidio stradale, e il proprietario del terreno dove è stata trovata una lunga sporgenza in ferro contro la quale ha impatto la ragazza riportando una ferita all'addome che potrebbe averne determinato la morte. A quest'ultimo viene contestato l'omicidio colposo.



Sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per valutare se all'origine della tragedia ci sia un sorpasso azzardato. Per sabato prossimo, salvo cambiamenti di programma, dovrebbe svolgersi l'autopsia. La giovane era stata portata in elicottero, già in gravissime condizioni, all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove i medici l'hanno operata tentando di salvarle la vita.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.