Ventimiglia, al via la nuova elettrificazione dei binari: arrivano i treni regionali a 3.000 volt

È in programma per giovedì 13 novembre alle 11.30 l’inaugurazione ufficiale della nuova elettrificazione a 3.000 volt dei binari 1 e 2 della stazione ferroviaria di Ventimiglia, primo passo di un intervento che segna un importante avanzamento nella modernizzazione dell’infrastruttura ferroviaria del Ponente ligure.

All’evento parteciperanno il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e l’amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Aldo Isi, insieme a rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni locali.

L’opera, finanziata congiuntamente da Regione Liguria e RFI (Gruppo FS), consentirà di estendere i collegamenti ferroviari regionali fino alla città di confine, rendendo possibile l’arrivo dei treni della flotta ligure anche su questo tratto.

«Grazie a un lavoro sinergico con RFI – ha dichiarato l’assessore Marco Scajola – siamo riusciti a realizzare un intervento atteso da tempo, destinato a migliorare in modo concreto la mobilità del Ponente ligure. È un passo avanti importante per i pendolari, per chi viaggia per studio o per turismo, e per l’intero sistema di trasporto regionale».

