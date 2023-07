Ventimiglia: al via il servizio di vigilanza sul cimitero, diventato un dormitorio per sbandati

E' iniziato stamani il servizio di vigilanza privata all'ingresso del cimitero di Ventimiglia varato dal Comune per evitare l'ingresso alla zona a coloro che utilizzano le toilette del camposanto oppure bivaccano tra le tombe. Alcuni sarebbero stati visti dormire nelle camere mortuarie.

"Questo è un luogo sacro, destinato alla preghiera e al ricordo dei defunti - ha detto il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro al momento dell'avvio del nuovo servizio - non un posto dove bivaccare, orinare, spostare o distruggere i beni comunali. Dobbiamo ridare decoro alla nostra città, partendo da luoghi come questo".

Per Di Muro non è solo un problema di decoro: "Merita anche più dignità chi viene qui dentro. Specie gli anziani che hanno paura a frequentare il cimitero. Cominciamo con questo servizio sperimentale. Questi non sono bagni pubblici, non è un centro sociale e neppure una casbah. Questo è un cimitero comunale, un luogo sacro in cui si entra per pregare e per ricordare i propri cari. I bagni sono utilizzati dai parenti e dagli amici dei defunti, l'acqua dei lavandini viene utilizzata per annaffiare piante e fiori".

La vigilanza presterà servizio tutti i giorni, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, con possibilità di articolazione differente del servizio a seconda dell'orario di chiusura "Qui ci sono mio marito e mia cognata - ha detto una donna -. Ora che ci sono le guardie credo che sia più sicuro. Non è giusto, ad esempio, che una persona metta una piantina e poi non la trovi più. Questo è un luogo sacro". Un'altra donna, che spesso si reca al cimitero per rendere omaggio al defunto marito, ha avuto "a che fare con i migranti e li ho fatti scappare. Certo, sono contenta di questo servizio, perché almeno si può entrare tranquilli senza paura".