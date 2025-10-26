Venezia ospita il forum sulla moda sostenibile

A Venezia si è tenuto il Venice Sustainable Fashion Forum, organizzato da Confindustria Moda, The European House – Ambrosetti e Confindustria Veneto Est, con l’obiettivo di armonizzare norme, valori e processi lungo l’intera filiera della moda.

Il forum ha confermato il ruolo dell’Italia come hub europeo per l’evoluzione sostenibile del settore, oggi sotto pressione da modelli ultra-fast e da pratiche commerciali non eque che comprimono tempi, costi, qualità e diritti.

Al centro del dibattito la sostenibilità intesa non solo come tutela ambientale, ma anche come responsabilità collettiva e governance del lavoro, coinvolgendo grandi maison e laboratori artigiani. Difendere il Made in Italy e in Europa, garantire trasparenza e legalità, trasformare la sostenibilità in vantaggio competitivo: queste le sfide principali per i prossimi anni.

Secondo Luca Sburlati, presidente di Confindustria Moda, “il sistema moda è sotto pressione: serve una risposta unitaria basata su legalità, innovazione e coerenza etica. Occorrono regole chiare, controlli efficaci e un patto per la tracciabilità e la dignità del lavoro lungo tutta la filiera”.

