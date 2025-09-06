Venezia, inaugurata la 'piazza galleggiante' che sarà Padiglione Italia a Cop30

È stata presentata venerdì 5 settembre alla Biennale di Venezia la "piazza galleggiante" pronta a diventare parte del Padiglione italiano alla conferenza Cop30. "AquaPraça - Italy's Pavilion", questo il nome della struttura, è stata inaugurata all'Arsenale della città lagunare dal ministro dell'Ambiente e Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. L'opera galleggiante, ideata da Carlo Ratti Associati e realizzata da Cimolai, è stata pensata quale spazio di incontro per il dialogo sul clima.Oggi ormeggiata all'Arsenale di Venezia, è pronta a salpare per il Sud America dove sarà parte integrante del Padiglione italiano alla Cop30 di Belém, in Brasile, dal 10 a 21 novembre prossimi.

Venezia come paradigma - Nel presentare le linee guida dell'impegno italiano in vista della Conferenza, Pichetto Fratin ha sottolineato il parallelismo tra Venezia e Belém, città unite dal destino comune di confrontarsi ogni giorno con le sfide imposte dal cambiamento climatico. "L'esperienza di Venezia - ha detto - porta agli occhi del mondo un vero esempio di adattamento, perché il sistema Mose ha salvato più volte la città: la tecnologia e la scienza, quando entrano in sinergia con cultura e patrimonio, divengono strumento fondamentale di salvaguardia delle comunità".

Le partnership - Tra le iniziative italiane, "Energy for Growth" per la diffusione di sistemi energetici puliti e affidabili nei Paesi in via di Sviluppo, la "Partnership on Localizing the SDGs" e il Fondo Italiano per il Clima, con 4,2 miliardi destinati a sostenere interventi nei Paesi in via di sviluppo. Il Padiglione Italia alla Cop30 è realizzato in collaborazione tra Mase, Maeci, Programma Connect4Climate della Banca Mondiale, Ciheam Bari e Studio Carlo Ratti, con il sostegno di partner privati di rilievo come Bf International Limited, Costa Crociere, Enel e Ferrovie dello Stato Italiane.

Un cambiamento reale - Particolare attenzione sarà dedicata all'inclusione dei giovani, attraverso il programma Youth4Climate, e allo sport come leva di consapevolezza e cambiamento culturale. "Vogliamo essere promotori di un cambiamento reale, capace di ispirare altri Paesi, comunità e generazioni a unirsi nella sfida cruciale della nostra epoca", ha concluso Pichetto Fratin.

